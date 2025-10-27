Clayface | James Gunn anticipa il film DC con Tom Rhys Harries
L’universo DC sta già entrando nel vivo della saga di Batman in vista del prossimo reboot della DC Studios dedicato al Cavaliere Oscuro. Mentre James Gunn deve ancora scegliere il nuovo Bruce Wayne per il suo reboot del supereroe nel film The Brave and The Bold, uno dei suoi nemici più famosi farà il suo debutto sul grande schermo nel 2026. Attualmente è infatti in produzione il film Clayface, che darà vita a Matt Hagen in un live-action, interpretato da Tom Rhys Harries. Gunn ha ora utilizzato X per celebrare l’anniversario del personaggio nei fumetti, stuzzicando al contempo il pubblico della DCU su ciò che potrà aspettarsi dal film del 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
