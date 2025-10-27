Claudia Pandolfi | Pensavo di essere ingombrante per mia sorella mi sono auto-uccisa per lei

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Pandolfi, protagonista del film Fuori la verità, racconta di come la sua vita sia cambiata nel momento esatto in cui ha smesso di fingere con sé stessa e con gli altri. Racconta, poi, del suo passato e del passo che ha sentito di dover fare per sua sorella, perché avesse tutte le attenzioni che avrebbe meritato nonostante la sua popolarità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

claudia pandolfi pensavo essereClaudia Pandolfi: “Pensavo di essere ingombrante per mia sorella, mi sono auto-uccisa per lei” - Claudia Pandolfi, protagonista del film Fuori la verità, racconta di come la sua vita sia cambiata nel momento esatto in cui ha smesso di fingere con ... Si legge su fanpage.it

claudia pandolfi pensavo essereClaudia Pandolfi romantic punk alla Festa del Cinema di Roma 2025: il look con collana “abbraccio” e cresta ribelle - Tra conferenze stampa e red carpet l'attrice Claudia Pandolfi alla Festa del Cinema di Roma 2025 ha sfoggiato cinque look, tutti firmati da Federica Tosi ... Secondo vogue.it

claudia pandolfi pensavo essereAlice nella città 2025, a Claudia Pandolfi il Womenlands Excellence Award - Alice nella città 2025 premia Claudia Pandolfi con il Womenlands Excellence Award, riconoscimento dedicato alle eccellenze femminili italiane e ... Lo riporta ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Claudia Pandolfi Pensavo Essere