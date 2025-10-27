Claudia Pandolfi | Pensavo di essere ingombrante per mia sorella mi sono auto-uccisa per lei

Claudia Pandolfi, protagonista del film Fuori la verità, racconta di come la sua vita sia cambiata nel momento esatto in cui ha smesso di fingere con sé stessa e con gli altri. Racconta, poi, del suo passato e del passo che ha sentito di dover fare per sua sorella, perché avesse tutte le attenzioni che avrebbe meritato nonostante la sua popolarità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Amano, mentono, sbagliano. Quando saranno nello studio di Fuori la verità si difenderanno, nonostante tutto? FUORI LA VERITÀ arriva al cinema dal 6 novembre. Un film di Davide Minnella con Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gass - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Pandolfi: «Il sistema ti sbrana, l’ho vissuto sulla mia pelle e ho capito che puoi dire: ciao Maria, io esco» - X Vai su X

Claudia Pandolfi: “Pensavo di essere ingombrante per mia sorella, mi sono auto-uccisa per lei” - Claudia Pandolfi, protagonista del film Fuori la verità, racconta di come la sua vita sia cambiata nel momento esatto in cui ha smesso di fingere con ... Si legge su fanpage.it

Claudia Pandolfi romantic punk alla Festa del Cinema di Roma 2025: il look con collana “abbraccio” e cresta ribelle - Tra conferenze stampa e red carpet l'attrice Claudia Pandolfi alla Festa del Cinema di Roma 2025 ha sfoggiato cinque look, tutti firmati da Federica Tosi ... Secondo vogue.it

Alice nella città 2025, a Claudia Pandolfi il Womenlands Excellence Award - Alice nella città 2025 premia Claudia Pandolfi con il Womenlands Excellence Award, riconoscimento dedicato alle eccellenze femminili italiane e ... Lo riporta ciakmagazine.it