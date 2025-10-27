Classifica film al botteghino 20 ottobre – 26 ottobre
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 20 ottobre al 26 ottobre. 1 La vita va così. Regia: Riccardo Milani Cast: Luca Mameli, Daniele Meloni, Pietro Ragusa, Geppi Cucciari Commedia, Italia 2025, 118 min. 2 Springsteen – Liberami dal nulla. Regia: Scott Cooper Cast: Jayne Houdyshell, Matt Gorsky, Henry Hey, Lynn Adrianna Freedman Biografico, Drammatico, Stati Uniti 2025, 120 min. 3 After the Hunt – Dopo la caccia. Regia: Luca Guadagnino Cast: Thaddea Graham, Lio Mehiel, Will Price (II), Christine Dye Thriller, Drammatico, Stati Uniti, Italia 2025, 139 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
