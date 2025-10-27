Clan sgominato Piantedosi plaude gli agenti
Dopo la maxi operazione con cui la polizia ha sgominato il pericoloso clan multietnico che, tra le tante malefatte, si era reso protagonista del rapimento e delle torture ai danni di un 20enne, arriva l’apprezzamento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha espresso il proprio plauso agli agenti della questura di Fermo e alla Procura: "La polizia di Stato a Fermo ha arrestato 7 soggetti, cinque stranieri e due italiani, appartenenti a una banda di trafficanti di droga, responsabili di gravi episodi di violenza. Un giovane era stato infatti sequestrato e torturato come monito nei confronti di alcuni gruppi rivali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maxi blitz in un casolare nel Fermano, sgominato clan criminale: sette arresti, preso anche il boss. I pizzini in arabo - facebook.com Vai su Facebook
DROGA E MAFIA NON SOLO A FERRANDINA - DDA e Procura per i minorenni hanno sgominato il clan legato alla camorra. Fenomeno droga da non sottovalutare - lecronachelucane.it/2025/10/20/dro… - X Vai su X
Clan sgominato. Piantedosi plaude gli agenti - Dopo la maxi operazione con cui la polizia ha sgominato il pericoloso clan multietnico che, tra le tante malefatte, ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Caivano, Piantedosi, "Stesa è stata gesto di disperazione dei clan". Il titolare del Viminale incontra don Patriciello - "Nella stesa avvenuta sabato scorso a Caivano "vedo addirittura una componente positiva, come l'atto che anticipa una sorta di irritazione, di disperazione. Secondo iltempo.it