Clan sgominato Piantedosi plaude gli agenti

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la maxi operazione con cui la polizia ha sgominato il pericoloso clan multietnico che, tra le tante malefatte, si era reso protagonista del rapimento e delle torture ai danni di un 20enne, arriva l’apprezzamento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha espresso il proprio plauso agli agenti della questura di Fermo e alla Procura: "La polizia di Stato a Fermo ha arrestato 7 soggetti, cinque stranieri e due italiani, appartenenti a una banda di trafficanti di droga, responsabili di gravi episodi di violenza. Un giovane era stato infatti sequestrato e torturato come monito nei confronti di alcuni gruppi rivali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

