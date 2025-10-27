clan sgominato piantedosi plaude gli agenti

Dopo la maxi operazione con cui la polizia ha sgominato il pericoloso clan multietnico che, tra le tante malefatte, si era reso protagonista del rapimento e delle torture ai danni di un 20enne, arriva l’apprezzamento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha espresso il proprio plauso agli agenti della questura di Fermo e alla Procura: "La polizia di Stato a Fermo ha arrestato 7 soggetti, cinque stranieri e due italiani, appartenenti a una banda di trafficanti di droga, responsabili di gravi episodi di violenza. Un giovane era stato infatti sequestrato e torturato come monito nei confronti di alcuni gruppi rivali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

