Clan Romano-Coffa estorsioni e droga | l' ultima parola della Cassazione

Se nell'ultima “cartina” della relazione semestrale della Dia al Parlamento il clan Romano-Coffa è “sparito”, nei giorni scorsi è arrivata una sentenza della Cassazione relativa a un processo a carico, tra gli altri, di alcuni esponenti, o comunque fiancheggiatori, che gravitavano nell'orbita del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

Tgs. . Il nuovo pentito ridisegna il clan mafioso di Brancaccio a Palermo. Sullo sfondo le conseguenze dell'omicidio di Giancarlo Romano nel 2024 e l'arresto, a novembre dello stesso anno, dello storico boss Gaetano Savoca. Servizio di Fabio Geraci - facebook.com Vai su Facebook

Droga ed estorsioni, ordinanza per 14 del clan Scalisi - Colpo della polizia al clan Scalisi, cosca storicamente radicata ad Adrano nel Catanese, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 indagati. ansa.it scrive

Clan Scalisi, blitz antimafia: sgomitata la rete criminale. Droga, estorsioni e telefono in carcere: cosa è emerso - L’inchiesta, condotta tra ottobre 2023 e settembre 2025, ha messo in luce un sistema di estorsioni consolidato nel tempo contro imprenditori edili e agricoli, commercianti, proprietari terrieri e ... Da leggo.it

«Violenze ed estorsioni» la legge del clan laziale per conquistare l’Abruzzo - PESCARA Due strutture verticistiche: parallele, dinamiche e inserite in uno stesso contesto territoriale. Da ilmessaggero.it