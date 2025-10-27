Un tweet su ‘X’ di Tancredi Palmeri ha acceso il dibattito ancora dopo Napoli-Inter. Il giornalista ha puntato il dito contro Antonio Conte, accusandolo di saper “influenzare gli arbitri” in riferimento al rigore fischiato ai partenopei. Le parole hanno scatenato polemiche e reazioni indignate, con molti tifosi e opinionisti che hanno difeso l’allenatore del Napoli dalle insinuazioni. L’accusa social di Palmeri: Conte nel mirino. Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato sui social la direzione arbitrale di Mariani durante Napoli-Inter, criticando anche la gestione delle designazioni da parte di Gianluca Rocchi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Clamoroso Napoli, accusa assurda per Conte: club e tecnico increduli