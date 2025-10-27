Clair Obscur | Expedition 33 è il GOTY del director di Final Fantasy 7 Rebirth e non solo perché è un JRPG

A fine anno ogni giocatore si trova di fronte all’inevitabile domanda: qual è il vero gioco dell’anno? Per Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth, la risposta è chiara: Clair Obscur: Expedition 33. In un’intervista concessa a GamesRadar+, il director ha dichiarato che il debutto di Sandfall Interactive “ meriterebbe il premio di Game of the Year ”, sottolineando come si tratti di un’opera capace di eccellere in ogni aspetto, non soltanto nel suo sistema di combattimento. Secondo Hamaguchi, ciò che rende Clair Obscur: Expedition 33 ( è in arrivo un corposo aggiornamento ) speciale non è la fedeltà alle meccaniche classiche dei JRPG, ma la loro reinterpretazione intelligente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

