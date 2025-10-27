Cittadella un’altra vittoria La vetta della D a 4 punti

tropical coriano 0 cittadella 1 TROPICAL CORIANO (3-5-2): Pollini; Brisku, Anastasi, Cannino; Omokaro (21’ st Moricoli), Carnesecchi (21’ st Danieli), Pasquini (33’ st Scarponi), Enchisi (21’ st Franco), Bellavista (33’ st Vinci); Pacchioni, Barbatosta. A disp. De Gori, Bartoli, Rossi, Pungelli. All. Scardovi. CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti, Dodaro, Mandelli, Sardella; Sala (29’ st Marchetti), Caprioni (36’ st Morello); Formato. A disp. Celenza, Teresi, Camara, Carrozza, Calanca, Barozzini, Manzotti. All. Gori. Arbitro: Zampieri di Rovigo Reti: 12’ st Fort Note: ammoniti muster Gori, Brisku, Barbatosta, Anino, Scarponi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cittadella, un’altra vittoria. La vetta della D a 4 punti

