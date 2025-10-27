Cittadella mister Iori | Grande prestazione ma dobbiamo ancora risalire la classifica

La terza vittoria di fila, il quinto risultato utile consecutivo, la quarta gara nelle ultime cinque senza subire gol. Nel mese di ottobre il Cittadella ha rimediato la cattiva partenza delle prime sei giornate, dando un colpo di spugna netto e perentorio ad un settembre orribile. Ci è voluta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it