Cittadella mister Iori | Grande prestazione ma dobbiamo ancora risalire la classifica
La terza vittoria di fila, il quinto risultato utile consecutivo, la quarta gara nelle ultime cinque senza subire gol. Nel mese di ottobre il Cittadella ha rimediato la cattiva partenza delle prime sei giornate, dando un colpo di spugna netto e perentorio ad un settembre orribile. Ci è voluta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cittadella Vis Modena. . ? Le parole di Mattia Gori, mister del Cittadella Vis Modena, dopo la vittoria dei suoi sul campo del Tropical Coriano per 1-0. #noisiamoilcitta - facebook.com Vai su Facebook
?Mister Iori: «Le vittorie aiutano sempre ma sappiamo che è solo un piccolo passo. Affrontiamo una squadra ben organizzata che gioca un buonissimo calcio». Conferenza integrale | http://t.ly/B-415 #ospitalettocittadella #forzacitta #iori - X Vai su X
Cittadella, mister Iori non vuole fermarsi: «Inter Under23 giovane e forte, serviranno intensità e compattezza» - All'orizzonte l'impegno di Monza contro la squadra di Vecchi, valido per l'11ª giornata di campionato. Si legge su padovaoggi.it
Cittadella, senti Falcinelli: «Marchetti decisivo nella mia scelta. Pronto a dare tutto per la squadra» - L'attaccante classe 1991, reduce dall'esperienza in quel di Spezia, a due giorni dal Monday Night contro l'Inter Under 23, scalda i motori e spera di incidere fin da subito nel reparto offensivo di mi ... padovaoggi.it scrive
Cittadella, Mister Iori alla carica: «Dobbiamo sentire l'esigenza di fare il risultato. Con la Triestina sarà dura» - Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Cittadella prima della sfida contro la Triestina, reduce da tre vittori ... Si legge su today.it