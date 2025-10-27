Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo ad info biglietti ed abbonamenti di Città Spettacolo Teatro. “L’Organizzazione di Città Spettacolo Teatro informa che è attualmente in corso la campagna abbonamenti in prelazione per la Stagione Teatrale 20252026 riservata agli abbonati della precedente stagione. Il periodo di prelazione resterà attivo fino al 31 ottobre 2025. Il 3 novembre 2025 sarà possibile effettuare il cambio posto, mentre la campagna abbonamenti libera sarà aperta al pubblico dal 4 novembre 2025. Si informa altresì che a partire da oggi, lunedì 27 ottobre, è attiva la prevendita dei biglietti per lo spettacolo (fuori abbonamento) di Francesco Cicchella in “Tante belle cose” di sabato 13 dicembre, ore 18:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Città Spettacolo Teatro: info abbonamenti e biglietti per la stagione 2025/2026