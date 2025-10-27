Città metropolitana il sindaco Lagalla nomina Rosi Pennino capo della segreteria tecnica

Rosi Pennino, ex assessore comunale alle Politiche sociali, è stata nominata dal sindaco Roberto Lagalla capo della segreteria tecnica della Città metropolitana. L'incarico, come si evince dal decreto firmato venerdì scorso da Lagalla, avrà una durata dal 27 ottobre (oggi) fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

