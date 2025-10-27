Migliaia di persone con costumi e trucchi ad hoc si sono riunite per l’annuale parata Catrina di Città del Messico, una sfilata di coloratissimi scheletri, che apre le celebrazioni del Giorno dei Morti in Messico. La Catrina è uno scheletro spesso vestito con abiti eleganti che è diventato un simbolo della celebrazione annuale del Paese. Le feste per il Giorno dei Morti iniziano il 28 ottobre e terminano il 2 novembre. Ogni giornata commemora i defunti per tipo di morte ed età. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Città del Messico, la sfilata degli scheletri apre i festeggiamenti del Giorno dei Morti