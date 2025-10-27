Cisl Irpinia-Sannio | tanti temi da sottoporre ai due candidati presidenti alla Regione Campania

Anteprima24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Spopolamento e sanità. La Cisl Irpinia-Sannio focalizza l’attenzione su questi due temi cruciali nella vita sociale e lancia un monito ai due principali candidati alla carica di presidente della Regione Campania nelle prossime elezioni di novembre: Roberto Fico per il centrosinistra e Edmondo Cirielli per il centrodestra. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sede di via Nicola da Monteforte, in vista della chiamata alle urne dei cittadini campani è stato lanciato un documento con dieci proposte di programma. Il segretario Fernando Vecchione ha però redarguito anche l’uscente Giunta De Luca che non ha mai convocato il sindacato per discutere di sanità: “Vogliamo una sanità nazionale e non regionale dopo i disastri che ha fatto il governatore De Luca”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

cisl irpinia sannio tanti temi da sottoporre ai due candidati presidenti alla regione campania

© Anteprima24.it - Cisl Irpinia-Sannio: tanti temi da sottoporre ai due candidati presidenti alla Regione Campania

Scopri altri approfondimenti

Benevento, Iannace (Fai Cisl): «Il Sannio merita una forestazione all'altezza» - «Il dissesto idrogeologico che da tempo affligge il nostro territorio, amplificato dai cambiamenti climatici, si manifesta con eventi sempre più frequenti e distruttivi: alluvioni, smottamenti, ... Segnala ilmattino.it

Sant'Agata de' Goti, dipendente comunale aggredito: solidarietà dalla Cisl Fp Irpinia Sannio - La “Cisl Fp Irpinia Sannio” si unisce all'amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti ed alle forze politiche che in queste ore hanno espresso solidarietà al dipendente comunale aggredito nella ... Secondo ilmattino.it

Vini di Irpinia e Sannio, l'innovazione e la biodiversità - Nell'edizione numero 57 del Vinitaly la Camera di Commercio Irpinia e Sannio racconta il futuro e i percorsi delle imprese vitivinicole che guardano avanti, riuscendo a coniugare tradizione, ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cisl Irpinia Sannio Tanti