Cisl Irpinia-Sannio | tanti i temi da sottoporre ai due candidati alla presidenza della Regione Campania

Tempo di lettura: 2 minuti Spopolamento e sanità. La Cisl Irpinia-Sannio focalizza l'attenzione su questi due temi cruciali nella vita sociale e lancia un monito ai due principali candidati alla carica di presidente della Regione Campania nelle prossime elezioni di novembre: Roberto Fico per il centrosinistra e Edmondo Cirielli per il centrodestra. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sede di via Nicola da Monteforte, in vista della chiamata alle urne dei cittadini campani è stato lanciato un documento con dieci proposte di programma. Il segretario Fernando Vecchione ha però redarguito anche l'uscente Giunta De Luca che non ha mai convocato il sindacato per discutere di sanità: "Vogliamo una sanità nazionale e non regionale dopo i disastri che ha fatto il governatore De Luca".

