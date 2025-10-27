Cirillo Group si espande | lancia minibond da un milione

CIRILLO GROUP, realtà imprenditoriale con sede nel cuore del Tavoliere delle Puglie e attiva nella produzione e distribuzione internazionale di conserve alimentari, ha recentemente annunciato l’emissione di un minibond da 1 milione di euro. Questa operazione finanziaria è stata interamente strutturata e sottoscritta da Banca Valsabbina, che ha svolto il ruolo di Sole Investor e Centro Servizi, offrendo supporto completo attraverso le sue strutture specialistiche interne. Il minibond, della durata complessiva di 72 mesi, rappresenta un tassello fondamentale all’interno di un più ampio piano di investimenti che il Gruppo intende mettere in atto per l’ampliamento dello stabilimento produttivo di Orta Nova, in provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

