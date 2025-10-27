Circular & Sustainability Award Premio a una studentessa islandese

È una studentessa islandese dell’Institut Français de la Mode, Ása Bríet Brattaberg, la vincitrice del "Prato Circular & Sustainability Award" assegnato nell’ambito della 31esima edizione dell’International Lab of Mittelmoda – The Fashion Award, patrocinato da Milano Unica. È il secondo anno che Confindustria Toscana Nord assegna il premio, uno dei 14, tutti molto ambiti, inclusi nel concorso generale di Mittelmoda; un concorso prestigioso che, nato nel 1993, ha saputo coinvolgere nel tempo 600 scuole di moda di 67 paesi. Solo al concorso di quest’anno sono giunte 540 candidature da 15 scuole di 17 paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

