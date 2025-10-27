Circuito Europeo Under 23 di spada | bronzo per Gaia Caforio a Colmar Maccagno e Mencarelli tra i migliori otto
In Francia oltre 600 atleti in pedana: Italia protagonista con un podio e tanti piazzamenti di rilievo È arrivata ieri la grande soddisfazione per la scherma italiana al Circuito Europeo Under 23 di spada a Colmar. Sul terzo gradino del podio è salita Gaia Caforio, bronzo dopo una giornata intensa e di altissimo livello tecnico. A un passo dalla medaglia si sono fermati Carola Maccagno (7ª nella prova femminile) e Simone Mencarelli (8° nella gara maschile). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Circuito Europeo Under 23 di Sciabola – Foggia 2025 conquista la prova maschile del sabato nella tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di sciabola. Una gara spettacolare con 64 atleti in pedana e un livello tecnico altissim - facebook.com Vai su Facebook
Circuito Europeo Under 23 di sciabola: Michela Landi trionfa a Foggia nella prova femminile - Circuito Europeo Under 23 di sciabola: Michela Landi trionfa a Foggia nella prova femminile. Riporta sportface.it
Circuito Europeo U23 di sciabola: trionfo di Marco Stigliano a Foggia - È Marco Stigliano il protagonista della prima giornata del Circuito Europeo Under 23 di sciabola a Foggia. Si legge su sportface.it
Foggia capitale della sciabola under 23: torna la scherma internazionale in Capitanata - Sabato 25 e domenica 26 il Padiglione 69 del Quartiere Fieristico ospiterà la tappa italiana del Circuito Europeo Under 23. Si legge su foggiatoday.it