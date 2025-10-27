Circuito Europeo Under 23 di spada | bronzo per Gaia Caforio a Colmar Maccagno e Mencarelli tra i migliori otto

In Francia oltre 600 atleti in pedana: Italia protagonista con un podio e tanti piazzamenti di rilievo È arrivata ieri la grande soddisfazione per la scherma italiana al Circuito Europeo Under 23 di spada a Colmar. Sul terzo gradino del podio è salita Gaia Caforio, bronzo dopo una giornata intensa e di altissimo livello tecnico. A un passo dalla medaglia si sono fermati Carola Maccagno (7ª nella prova femminile) e Simone Mencarelli (8° nella gara maschile). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it