Circuito Europeo Under 23 di sciabola | Michela Landi trionfa a Foggia nella prova femminile

Ieri grande spettacolo con finale-show: Italia protagonista e organizzazione da applausi La seconda e ultima giornata del Circuito Europeo Under 23 di sciabola, andata in scena ieri a Foggia, ha regalato emozioni e spettacolo. A conquistare il gradino più alto del podio è stata Michela Landi, che si è imposta in una finale tutta italiana contro Flavia Astolfi, superata 15-13 al termine di un assalto intenso e tiratissimo.