Cinque dipendenti del Comune di Pizzo passano a full-time il sindaco Pititto | Un traguardo di meritocrazia
Una giornata di grande significato per il Comune di Pizzo, dove cinque dipendenti dell’area professionale degli Operatori (ex Categoria A) hanno ufficialmente visto trasformare il loro rapporto di lavoro da part-time a full-time. La firma dei contratti, avvenuta oggi pomeriggio, sancisce l’inizio di un percorso di 36 ore settimanali per ciascun lavoratore, con decorrenza dal 1° novembre 2025. I dipendenti interessati dal provvedimento sono Rocco Pizzonia, 63 anni, assegnato all’Ufficio Affari Generali per il trasporto scolastico; Sebastiano Belsito, 65 anni, presso l’Ufficio Affari Generali e i Musei Civici; Carmelo Giuseppe Sacco, 61 anni, dell’Ufficio Ambiente per le manutenzioni; Marcella Lo Schiavo, 56 anni, all’Ufficio di Ragioneria; e Ermanna Cutrì, 58 anni, in servizio presso l’Ufficio di Segreteria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
