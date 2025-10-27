Cinema in musica - I love Morricone | la prima al teatro Apparte incanta il pubblico

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata un’esperienza immersiva nei temi e nella musica del più grande cinema italiano e internazionale degli ultimi sessant’anni, quella regalata al pubblico da “Cinema in musica- I love Morricone”, la produzione firmata Freedom Arte Libera e Passionesicilia. In scena venerdì scorso, 24 ottobre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

