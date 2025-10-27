Cinema il Museo dell’Academy di Los Angeles celebra il genio di Carlo Rambaldi

L’Academy Museum of Motion Pictures, la casa degli Oscar e una delle massime istituzioni cinematografiche del mondo, si unisce alla Dgca del Ministero della Cultura e a Cinecittà per celebrare il genio italiano degli effetti speciali per il Cinema: Carlo Rambaldi. Un omaggio in occasione del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

