Ciliani domenica di sangue Aggredito e ferito in strada Le indagini in tutta la città
Aggredito in strada, ferito e ridotto in fin di vita. Un uomo di circa 35 anni, probabilmente di origine nordafricana, è stato soccorso in codice rosso da un’ambulanza del 118 alle 5.30 di ieri, in piazza Medaglie d’oro, sul lato che guarda via Pagli. Il giovane era senza conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso – il grado di massima urgenza – all’ospedale Santo Stefano, dove gli è stata riscontrata un’emorragia cerebrale e ferite sia al volto e che al collo. Ha perso molto sangue e ora si trova ricoverato con prognosi riservata, nel reparto di rianimazione, in stato di coma farmacologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
È il momento di scegliere! Da oggi gli iscritti al Movimento 5 Stelle possono esprimere il proprio voto per il rinnovo della Presidenza. Si potrà votare fino alle ore 18.00 di domenica 26 ottobre 2025. Tutti gli iscritti abilitati al voto hanno ricevuto una e-mail co - facebook.com Vai su Facebook
Ciliani, domenica di sangue. Aggredito e ferito in strada. Le indagini in tutta la città - Ha perso molto sangue e ora si trova ricoverato con prognosi riservata, nel reparto di rianimazione, in stato di coma farmacologico. Segnala lanazione.it