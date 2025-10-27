Aggredito in strada, ferito e ridotto in fin di vita. Un uomo di circa 35 anni, probabilmente di origine nordafricana, è stato soccorso in codice rosso da un’ambulanza del 118 alle 5.30 di ieri, in piazza Medaglie d’oro, sul lato che guarda via Pagli. Il giovane era senza conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso – il grado di massima urgenza – all’ospedale Santo Stefano, dove gli è stata riscontrata un’emorragia cerebrale e ferite sia al volto e che al collo. Ha perso molto sangue e ora si trova ricoverato con prognosi riservata, nel reparto di rianimazione, in stato di coma farmacologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciliani, domenica di sangue. Aggredito e ferito in strada. Le indagini in tutta la città