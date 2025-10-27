Ciclope Bronte troppo forte terza sconfitta consecutiva per la Rossopomodoro Palermo
Per un set la Rossopomodoro Volo Palermo ci ha creduto. Poi è crollata sotto i colpi della “corazzata” Ciclope Bronte, la prima favorita del campionato di Serie B maschile di volley (girone H), incassando la terza sconfitta consecutiva. Al Palaoreto – nella terza giornata della stagione - è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 - GIRONE L - 3^ GIORNATA - BRICOCITY AC2 NEGRONI VOLLEY - CICLOPE VOLLEY BRONTE 3 - 0 (25/11 - 25/15 - 25/14). Secondo derby e seconda vittoria consecutiva per la Bricocity AC2 Negroni Volley che coglie - facebook.com Vai su Facebook