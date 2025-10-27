Ciclista travolto e ucciso sul ponte della Delizia da un furgone | il conducente carica la bici sul mezzo e scappa La vittima indossava un giubbino ad alta visibilità

UDINE - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada Pontebbana che collega Casarsa a Codroipo: intorno alle 7 un ciclista è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

