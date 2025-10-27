Ciclista investito e ucciso da un camion mentre attraversa nuova tragedia in Abruzzo
L'Abruzzo piange una nuova vittima della strada: questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 73 anni.Come riporta l'Ansa, il 73enne è deceduto all'Aquila dopo essere stato investito da un camion mentre attraversava la strada statale 17 con la bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
