Ciclismo su pista | l’Italia tra presente passato e futuro fa gioire ai Mondiali Viviani e Consonni Guazzini le stelle

È appena terminata un'edizione ricca di significati in casa Italia dei Mondiali di ciclismo su pista. A Santiago, in Cile, il Bel Paese ha ancora una volta dimostrato il suo status nella disciplina, conquistando tre medaglie e soprattutto facendo un passo verso il futuro, guardando al passato e rimanendo fissi sul presente. Non si può non partire da Elia Viviani. The Last Dance per il fuoriclasse tricolore che ha chiuso come meglio non si poteva: mettendosi al collo l'oro nell'eliminazione. Il campione veneto ha così conquistato il suo terzo titolo mondiale in questa disciplina, regalando agli appassionati un momento di pura magia e dimostrando ancora una volta la sua classe.

