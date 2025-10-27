Sono parole forti e decise quelle che il manager dell’ Arkéa B&B Hotels ha rivolto all’UCI. Emmanuel Hubert, proprietario della formazione transalpina è stato costretto, dopo oltre venti anni di attività, a gettare la spugna ritirando la squadra dal ciclismo al termine della stagione. A chiudere i battenti però sono state quest’anno anche la Wagner Bazin WB e la Intermarché-Wanty, confluita nella Lotto. Questo a testimonianza delle evidenti difficoltà che i team stanno affrontando a livello economico, con un’influenza diretta sui risultati delle corse. Sono perciò sempre le squadre che hanno più disponibilità economica a monopolizzare le gare, acquistando i ciclisti più forti del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, il proprietario dell’Arkéa punge l’UCI: “Bisogna fare qualcosa altrimenti il ciclismo morirà”