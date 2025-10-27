Il 2025 è stato anche l’anno di Florian Lipowitz. La stagione appena passata, della quale Tadej Pogacar è stato l’assoluto protagonista, ha permesso anche a molti volti nuovi di entrare definitivamente nel panorama internazionale, stupendo tutti con prestazioni inaspettate. È il caso proprio di Florian Lipowitz, terzo al Tour de France 2025. Per il tedesco della Red Bull Bora Hansgrohe si è trattato di un risultato più che brillante ma il desiderio di migliorarsi è sempre presente. Come riportato da sport.de, il teutonico ha dichiarato: “Mi piacerebbe partecipare al Tour l’anno prossimo. La squadra non è certo contraria a mandarmi al Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Florian Lipowitz: “Vorrei partecipare al Tour, è bello avere Evenepoel in squadra”