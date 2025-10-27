Ciclismo Dumoulin sta con Pogacar | Non mi annoia vederlo vincere

Roma, 27 ottobre 2025 - Tadej Pogacar e la sua UAE Team Emirates-XRG e un dominio che divide, con il patron dell' Unibet Tietema Rockets (fresca dell'ingaggio di Wout Poels ) a schierarsi contro: dall'altro lato c'è chi come Tom Dumoulin apprezza invece le gesta di un fuoriclasse generazionale come lo sloveno. Le dichiarazioni di Dumoulin. Il vincitore del Giro d'Italia 2017, trionfo al cardiopalma rievocato proprio dal diretto interessato in quest'occasione, ha affrontato il tema sulle colonne di Marca, non nascondendo la propria opinione al riguardo nonostante la lunga militanza tra le fila dell'allora Jumbo-Visma, la rivale della formazione emiratina nella quale milita il campione mondiale ed europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Dumoulin sta con Pogacar: “Non mi annoia vederlo vincere”

