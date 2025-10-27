Ciccio Graziani sta con David | La gestione adottata dalla Juventus è sbagliata Vi spiego come risolverei la questione

Inter News 24 Ciccio Graziani critica la gestione di Jonathan David alla Juventus, che potrebbe cambiare in seguito all’esonero di Tudor. L’ex calciatore Ciccio Graziani ha recentemente commentato la situazione di Jonathan David, attaccante canadese arrivato alla Juventus quest’estate. David, che in tre anni con il Lille ha messo a segno oltre 70 gol in Ligue 1, sta faticando a trovare continuità nella squadra bianconera. Secondo Graziani, la gestione dell’attaccante è stata incerta, con il giocatore che alterna periodi in campo e in panchina senza una vera costanza. Graziani ha sottolineato come, se avesse un giocatore con un curriculum come quello di David, lo avrebbe immediatamente messo titolare e gli avrebbe dato fiducia per farlo esprimere al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

