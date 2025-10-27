Cibo e cocktail mostruosi a Romagnano per Halloween

Halloween a Villa Caccia a Romagnano Sesia. In viale Antonelli 1 ricca serata: Djs at work Comix, Fazza, SussiMenù Apericena: chicche di patate incantate, voulevant con mousse di prosciutto stregata, cestino di cous cous del mago nero, cocktail di gamberetti infernale, bocconcini ai quattro gusti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

