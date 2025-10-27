Dunque gli alieni esistono, anche nel calcio italiano. Mettete per esempio un allenatore di una delle squadre più importanti che incontra una squadra importante come lei e perde la partita per un rigore che perfino gli arbitri al microfono dicono che non è rigore. Roba da “Processo del Lunedì”, se ancora esistesse in vita Aldo Biscardi. E infatti, ovviamente, si scatena il pandemonio, che comincia già in campo con regolamento di conti tra un tecnico (l’altro) con un suo ex giocatore, e prosegue dopo il fischio finale. Del tipo: di sconfitte così se ne parla tutta la settimana e oltre. Poi però, c’è l’allenatore di cui sopra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Christian Chivu, l’alieno del calcio italiano