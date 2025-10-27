Christian Chivu l’alieno del calcio italiano
Dunque gli alieni esistono, anche nel calcio italiano. Mettete per esempio un allenatore di una delle squadre più importanti che incontra una squadra importante come lei e perde la partita per un rigore che perfino gli arbitri al microfono dicono che non è rigore. Roba da “Processo del Lunedì”, se ancora esistesse in vita Aldo Biscardi. E infatti, ovviamente, si scatena il pandemonio, che comincia già in campo con regolamento di conti tra un tecnico (l’altro) con un suo ex giocatore, e prosegue dopo il fischio finale. Del tipo: di sconfitte così se ne parla tutta la settimana e oltre. Poi però, c’è l’allenatore di cui sopra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
