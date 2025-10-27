Choc per il deputato leghista Ziello | spari contro casa Non mi faccio intimidire

27 ott 2025

Colpi di arma da fuoco e manomissione dei cavi elettrici alla casa dell'onorevole pisano della Lega Edoardo Ziello. L'episodio, denunciato dallo stesso deputato sui social, ha lasciato la famiglia senza elettricità per diverse ore. I tecnici sono intervenuti rapidamente per ripristinare l'impianto, mentre la polizia giudiziaria ha avviato le indagini. Ziello ha parlato di "gesto sconsiderato di un folle" e ha assicurato che non si farà intimidire. "Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l'elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l'impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l'infrastruttura dopo diverse ore di sospensione", scrive Ziello in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Iltempo.it

