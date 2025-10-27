Choc a Palermo bimbi costretti dalla madre e dal compagno a partecipare ad atti sessuali
Una donna di 30 anni e il suo compagno, un uomo di 44, sono finiti in manette a Monreale (Palermo) per il reato di atti sessuali con minorenne in concorso. La torbida vicenda, che ha visto come vittime due fratellini, si è conclusa solo grazie al coraggio della più piccola, figlia biologica della donna arrestata, la quale ha contattato il Telefono azzurro per segnalare le violenze e chiedere aiuto agli operatori. Stando al racconto fatto dalla bambina ai volontari, la coppia di adulti costringeva sia lei che il fratello maggiore, anch'egli figlio naturale della 30enne, non solo ad assistere ma a partecipare ad atti sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Palermo - Numeri choc, 29 anni fa finì malissimo. Si marcia come nella stagione 1996/97 quando i rosa retrocessero - facebook.com Vai su Facebook
«Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina». La frase choc pronunciata da un bambino di 9 anni in una scuola allo Zen di Palermo - X Vai su X