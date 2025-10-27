Chivu Inter la linea di continuità con i problemi di Inzaghi | i numeri preoccupanti sugli scontri diretti

Inter News 24 Chivu Inter, la linea di continuità con i problemi di Inzaghi: i numeri allarmanti sugli scontri diretti dei nerazzurri. La sconfitta subita al Maradona contro il Napoli ha aperto diverse analisi in casa Inter. Al di là dell’errore arbitrale sul rigore, ammesso anche dall’AIA, e di un crollo mentale nella ripresa, emerge un dato preoccupante che sembra accompagnare la Beneamata da tempo: l’enorme difficoltà nel fare punti negli scontri diretti contro le rivali per lo Scudetto. Come evidenziato da Calciomercato.com, questo problema persiste nonostante il cambio in panchina da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, la linea di continuità con i problemi di Inzaghi: i numeri preoccupanti sugli scontri diretti

News recenti che potrebbero piacerti

Chivu dopo Napoli-Inter: ‘Conte ha detto che Marotta mi ha sminuito intervenendo? La società ha il diritto di fare quello che vuole, io non verrò mai qui a lamentarmi perché ho una dignità e una visione diversa del calcio rispetto a qualcun altro. In Italia siamo s - facebook.com Vai su Facebook

LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X

L'Inter di Chivu in numeri: linea difensiva più alta di 8 metri e più recuperi offensivi. I dati - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'altezza media della linea ... Scrive tuttomercatoweb.com

Chivu si è già preso l’Inter: “Meglio di Simone Inzaghi” - Terza vittoria consecutiva per l’Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League: arrivano i primi elogi per il tecnico L’Inter di Chivu si è già rialzata. Secondo calciomercato.it

Conte e Chivu verso Napoli-Inter: un anno dopo il destino inverte le parti - Lo scontro diretto presenta i campioni d'Italia in affanno, e i nerazzurri in piena forma: la trama contraria della passata stagione ... msn.com scrive