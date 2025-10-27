Chivu Inter è crisi negli scontri diretti | i numeri e la tendenza da invertire
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La sconfitta subita dall’ Inter contro il Napoli nella serata di sabato 25 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona, ha aperto nuovi capitoli di analisi in casa nerazzurra. La partita, secondo Calciomercato.com, ha messo in luce diversi aspetti problematici, a partire dall’errore arbitrale, che è stato sottolineato dalla dirigenza dell’Inter e ammesso anche dalla stessa AIA. Ma oltre a questo, un altro aspetto critico è emerso: la crisi nell’atteggiamento della squadra una volta subito il secondo gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
La provocazione di Serse Cosmi durante XXL su Italia 1 è chiara. Cosmi, poi esalta anche l'allenatore dell'Inter: "Chivu è di un'altra categoria rispetto agli altri" #SportMediaset #Mediaset #SerseCosmi #Cosmi #XXL - facebook.com Vai su Facebook
LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X
La crisi è alle spalle, il primo posto realtà: l'Inter torna a ruggire, Chivu ha guarito il gruppo - Quattro vittorie consecutive in campionato bastano per prendersi il primo posto, cancellando in un colpo i due ko consecutivi contro Udinese e Juventus. tuttomercatoweb.com scrive
Chivu: "Inter in crescita. Thuram? Spero nulla di grave" - "La partita era importante e seria, l'atteggiamento è stato determinato dal tipo di partita che sapevamo di dover affrontare. Scrive corrieredellosport.it
Chivu si è già preso l’Inter: “Meglio di Simone Inzaghi” - Terza vittoria consecutiva per l’Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League: arrivano i primi elogi per il tecnico L’Inter di Chivu si è già rialzata. calciomercato.it scrive