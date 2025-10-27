Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La sconfitta subita dall’ Inter contro il Napoli nella serata di sabato 25 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona, ha aperto nuovi capitoli di analisi in casa nerazzurra. La partita, secondo Calciomercato.com, ha messo in luce diversi aspetti problematici, a partire dall’errore arbitrale, che è stato sottolineato dalla dirigenza dell’Inter e ammesso anche dalla stessa AIA. Ma oltre a questo, un altro aspetto critico è emerso: la crisi nell’atteggiamento della squadra una volta subito il secondo gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, è crisi negli scontri diretti: i numeri e la tendenza da invertire