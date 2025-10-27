Inter News 24 Chivu è un maestro di comunicazione. E’ sempre efficace di fronte alle telecamere e difficilmente sbaglia. Il suo contributo è enorme. A differenza del suo collega Antonio Conte, che ha sollevato polemiche nel post-partita contro il Napoli, Cristian Chivu ha preferito concentrarsi sulla gara e non sulle discussioni extracampo. Il tecnico dell’Inter, alla sua 21ª panchina in Serie A, ha scelto di non commentare le controversie legate al rigore e alle scintille tra Conte e Lautaro Martínez. Per Chivu, la priorità è sempre stata quella di analizzare la prestazione della squadra, senza farsi distrarre da polemiche esterne. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu difficilmente sbaglia le proprie dichiarazioni. Ma sta aiutando l'Inter con questa sua caratteristica?