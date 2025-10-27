Il Grande Fratello è in crisi, cosa sta succedendo al reality show più seguito e amato: rischio chiusura, scatta l’allarme Nella stagione televisiva, uno dei capisaldi per i telespettatori è senza dubbio la presenza in palinsesto del Grande Fratello, il reality show per eccellenza. Una avventura iniziata, per la tv italiana, ormai 25 anni fa. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Chiusura anticipata per il Grande Fratello, telespettatori senza parole