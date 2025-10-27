Chiuso il parco Chiara Lubich di Viterbo | Problemi al cancello d' ingresso
Il parco Chiara Lubich di via della Verità, a Viterbo, resta temporaneamente chiuso al pubblico a causa di un guasto al cancello d'ingresso. A comunicarlo è l'assessore al Verde pubblico del Comune.“Sono state già attivate le procedure per la sistemazione – spiega Giancarlo Martinengo –. A breve. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Dal 26 ottobre 2025, Parco Museo Virgilio sarà chiuso al pubblico il sabato pomeriggio. - facebook.com Vai su Facebook
Chiuso il Seaquarium di Miami, il parco acquatico controverso che fu prigione dell'orca Lolita - X Vai su X
Chiusura temporanea parco Lubich della Verità - NewTuscia – VITERBO – Chiusura temporanea del parco Chiara Lubich di via della Verità per problemi al cancello di ingresso. Riporta newtuscia.it