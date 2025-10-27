Chiuso il parco Chiara Lubich di Viterbo | Problemi al cancello d' ingresso

Il parco Chiara Lubich di via della Verità, a Viterbo, resta temporaneamente chiuso al pubblico a causa di un guasto al cancello d'ingresso. A comunicarlo è l'assessore al Verde pubblico del Comune.“Sono state già attivate le procedure per la sistemazione – spiega Giancarlo Martinengo –. A breve. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

