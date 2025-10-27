Chiuse dietro siepi o cancelli aprono per un weekend le antiche dimore

27 ott 2025

Torna con l’edizione autunnale il 3°Festival delle Dimore Storiche Fvg organizzato da Adsi Fvg (Associazione delle Dimore Storiche): due giorni per conoscere la storia del Friuli Venezia Giulia, visitando e vivendo il ricco patrimonio artistico e architettonico della regione che spesso resta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

