Chiuse dietro siepi o cancelli aprono per un weekend le antiche dimore
Torna con l’edizione autunnale il 3°Festival delle Dimore Storiche Fvg organizzato da Adsi Fvg (Associazione delle Dimore Storiche): due giorni per conoscere la storia del Friuli Venezia Giulia, visitando e vivendo il ricco patrimonio artistico e architettonico della regione che spesso resta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
Finestre e porte del rifugio chiuse e noi ci prepariamo a passare bei momenti di allegria, come i tanti vissuti quest'estate al rifugio, più a bassa quota... perciò ci portiamo dietro la chitarra! Avrei voluto annunciare alcune iniziative a #malgazocchimontebaldo - facebook.com Vai su Facebook