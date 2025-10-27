Chiusa l' autostrada A1 tra Anagni e Colleferro Tutte le informazioni

Potrebbero esserci dei disaggi per gli automobilisti in transito sull'autostrda A1 tra i confini delle province di Frosinone Roma nelle prossime ore.Autostrade per l'Italia comunica una chiusura notturna programmata che interesserà il tratto autostradale tra Anagni e Colleferro, in direzione Roma. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

