Chiude l' ambulatorio dedicato all' occhio secco una paziente resta senza collirio salvavita

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non riesce più a ricevere un particolare collirio salvavita realizzato col suo stesso sangue perché l'ambulatorio in cui è in cura ha improvvisamente chiuso lasciandola senza una alternativa. È il calvario di una paziente di 56 anni affetta dalla sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Chiude Ambulatorio Dedicato Occhio