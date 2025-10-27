Chiude l' ambulatorio dedicato all' occhio secco una paziente resta senza collirio salvavita
Non riesce più a ricevere un particolare collirio salvavita realizzato col suo stesso sangue perché l'ambulatorio in cui è in cura ha improvvisamente chiuso lasciandola senza una alternativa. È il calvario di una paziente di 56 anni affetta dalla sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
