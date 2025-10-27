ABBONATI A DAYITALIANEWS Prosegue la collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per la gestione e il trattamento chirurgico dei casi più complessi di malattie pancreatiche. La decisione di rinnovare l’accordo è stata presa da entrambe le direzioni aziendali, alla luce dell’efficacia del progetto confermata dai risultati favorevoli ottenuti nel corso del primo anno di attività congiunta, svoltasi all’ospedale San Marco. L’obiettivo della convenzione è duplice: da un lato, garantire ai pazienti siciliani l’accesso a cure altamente specialistiche e innovative, riducendo la mobilità sanitaria passiva; dall’altro, creare all’interno dell’ospedale San Marco una vera e propria “Pancreas Unit”, ispirata al modello già attivo a Verona, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la Sicilia e tutto il Sud Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Chirurgia generale: si rinnova l’alleanza tra Catania e Verona contro le malattie pancreatiche