Chirurgia endoscopica dell’orecchio specialisti da tutto il mondo riuniti a Modena
Dallo scorso sabato, 25 ottobre, a oggi 27 ottobre, Modena ha ospitato il corso pratico chirurgico “Endoscopic Ear Surgery – Dissection Course”, un evento internazionale che vede la città emiliana al centro della scena mondiale per l’insegnamento delle più avanzate tecniche chirurgiche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
