Chikungunya arriva il vaccino | a chi servirà come si riconosce e si affronta il virus
Solo pochi giorni fa, la conferma scientifica. Le zanzare sono arrivate fino in Islanda. Non deve quindi stupire che sempre di più infezioni trasmesse da vettori di questo tipo possano manifestarsi anche da noi, pur se nei decenni scorsi erano praticamente sconosciute alle nostre latitudini. Così, registriamo che negli ultimi anni in Italia si sono verificati diversi casi di infezione da virus Chikungunya, trasmesso dalla zanzara del genere Aedes albopictus, nota come zanzara tigre. I focolai più recenti si sono avuti quest’estate in Emilia-Romagna e Veneto. Al 7 ottobre, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si contavano 398 casi di infezione diagnosticata, in aumento significativo rispetto al 2024 quando si limitavano a 17. 🔗 Leggi su Dilei.it
A fine ottobre arriva in Italia il primo vaccino contro la Chikungunya. Approvato dall'Aifa a maggio, il farmaco sarà disponibile a breve. È un vaccino ricombinante già autorizzato in Usa, Ue e Regno Unito.
