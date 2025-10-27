Chiesti 9 mesi di reclusione per Morgan per oltraggio a pubblico ufficiale

Monza, 27 ottobre 2025 - Nove mesi di reclusione è la condanna chiesta dalla Procura di Monza per oltraggio a pubblico ufficiale nel processo al Tribunale di Monza a carico di Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, cantautore di origine monzese 52enne, accusato di avere insultato i poliziotti durante lo sfratto dalla sua abitazione di Monza nel 2019. La richiesta del pm. Parti offese tre uomini della polizia di Stato, che non si sono però costituiti parti civili al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni. Il pm, nel quantificare la richiesta di pena, ha concesso a Morgan le circostanze attenuanti generiche, ma ha anche tenuto conto di una recidiva specifica, ossia un'accusa analoga che gli sarebbe stata contestata negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiesti 9 mesi di reclusione per Morgan per oltraggio a pubblico ufficiale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chiesti dal pm due anni e otto mesi per una 32enne di Novi: la Procura di Alessandria accusa la donna di circonvenzione di incapace. Avrebbe ottenuto 62mila euro da un uomo di Ovada. Lei si difende: solo qualche regalo - facebook.com Vai su Facebook

Processo Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci - Le richieste da parte dei pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi. Si legge su ilsecoloxix.it

Crollo Morandi, chiesti per 57 imputati quasi 400 anni di reclusione. Sentenza nel 2026 - I pm della Procura di Genova oggi hanno chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione per i 57 imputati del processo per il tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e ... ligurianotizie.it scrive

Elba, presunto stupro nel bagno della discoteca: chiesti 9 anni e 8 mesi per il pr: testimonianze, relazioni e perizie - È stata questa la pena chiesta dalla pubblico ministero Antonella Tenerani per il quarantenne elbano Alessandro Canovaro, l’ex pr accusato di violenz ... Da msn.com