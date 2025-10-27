La colazione in compagnia, il pranzo sociale. L’assemblea e i lavori per pulire la struttura. Anche ieri, in via Don Giovanni Minzoni 12, negli spazi Asp occupati, è andato avanti l’autorecupero dell’immobile. Il programma domenicale è stato ampio e vasto e ha visto tante persone partecipare. Anche da fuori, con chi ha deciso di passare nella struttura per consegnare cibo e altri beni, rispondendo all’appello di Plat lanciato via social. Centinaia le persone coinvolte, compresi diversi collettivi, associazioni e realtà sociali di Bologna. Durante l’assemblea pomeridiana alcune persone hanno portato la propria testimonianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Chiediamo un tavolo in Prefettura"