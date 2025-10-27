Chiediamo un tavolo in Prefettura
La colazione in compagnia, il pranzo sociale. L’assemblea e i lavori per pulire la struttura. Anche ieri, in via Don Giovanni Minzoni 12, negli spazi Asp occupati, è andato avanti l’autorecupero dell’immobile. Il programma domenicale è stato ampio e vasto e ha visto tante persone partecipare. Anche da fuori, con chi ha deciso di passare nella struttura per consegnare cibo e altri beni, rispondendo all’appello di Plat lanciato via social. Centinaia le persone coinvolte, compresi diversi collettivi, associazioni e realtà sociali di Bologna. Durante l’assemblea pomeridiana alcune persone hanno portato la propria testimonianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Orari per le prenotazioni Da Casa Morra amiamo accogliervi al meglio ? Per questo, vi chiediamo di chiamarci negli orari dedicati, così possiamo riservarvi un tavolo con tutta la cura che meritate! ? Dalle 10:30 alle 15:00 ? Dalle 17:00 alle 20:00 D - facebook.com Vai su Facebook
"Chiediamo un tavolo in Prefettura" - L’assemblea e i lavori per pulire la struttura. Secondo ilrestodelcarlino.it
Prefettura, scatta storico sciopero dei lavoratori: è il primo - Fra le principali criticità segnalate la gestione da parte della prefettura di Milano delle pratiche di co ... Lo riporta milanotoday.it
Aggressioni al Pronto soccorso, i sindacati chiedono più formazione per le guardie giurate - Si è svolto in Prefettura il tavolo istituzionale chiesto dai sindacati Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil. Si legge su lanuovaprovincia.it