Chiara Zardo trovata morta a letto a 18 anni la procura apre un’inchiesta | Diceva di avere mal di gola
La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta sulla morte di Chiara Zardo, 18 anni, trovata senza vita sabato 25 ottobre mattina nella sua abitazione di Pederobba, in provincia di Treviso. Le circostanze del decesso appaiono al momento naturali, ma la giovane non soffriva di alcuna patologia nota, e per questo gli inquirenti vogliono vederci chiaro. La salma è stata trasferita all’obitorio di Montebelluna e posta sotto sequestro. Il pubblico ministero di turno ha incaricato l’Ulss competente di effettuare un esame esterno, con la possibilità di disporre una autopsia completa per accertare con precisione le cause della morte. 🔗 Leggi su Open.online
Prima di dormire aveva assunto un antinfiammatorio per il mal di gola
la serata con gli amici, il mal di gola e l'antinfiammatorio
