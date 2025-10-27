Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni | la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta

La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ma ancora inspiegabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

PEDEROBBA, MUORE A 18 ANNI NEL SONNO: COMUNITÀ SOTTO SHOCK Tragedia a Pederobba, nel Trevigiano. Chiara Zardo, 18 anni, è morta improvvisamente nella sua abitazione tra le braccia della madre, Elisa Cianillo, titolare di una palestra. La 18e - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Zardo, 18 anni, muore a Pederobba dopo un malore improvviso: la madre tenta il massaggio cardiaco, soccorsi inutili. $Veneto $Treviso $Cronaca $Inevidenza - X Vai su X

Chiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ... Riporta fanpage.it

Chiara Zardo morta a 18 anni, il malore nel sonno dopo aver preso una medicina per la gola: «Mai problemi al cuore» - La Procura di Treviso ha aperto un'indagine sulla morte di Chiara Zardo, la 18enne trovata senza vita dalla mamma sabato mattina in casa sua, a Pederobba. Segnala msn.com

Chiara Zardo, la mamma: «Mia figlia stava bene: ditemi come è potuta morire a 18 anni» - «Voglio sapere il motivo per il quale mia figlia è morta a 18 anni. Segnala ilmattino.it