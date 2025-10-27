Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni | il mal di gola e la pista delle amicizie sbagliate

Come è morta Chiara Zardo? È una domanda che non si pone soltanto la famiglia della 18enne trovata esanime la mattina del 25 ottobre nel suo letto a Pederobba (Treviso). Anche la Procura vuole vederci chiaro sul decesso della giovane e per questo ha aperto un fascicolo che per ora è senza titolo. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiara Zardo trovata morta a letto a 18 anni: disposta l'autopsia. Prima di dormire aveva assunto un antinfiammatorio per il mal di gola - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - X Vai su X

Chiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ... Secondo fanpage.it

Chiara Zardo trovata morta a letto a 18 anni, la procura apre un’inchiesta: «Diceva di avere mal di gola» - Aveva preso una pastiglia di ibuprofene prima di coricarsi. Da msn.com

Chiara Zardo, la mamma: «Mia figlia stava bene: ditemi come è potuta morire a 18 anni» - «Voglio sapere il motivo per il quale mia figlia è morta a 18 anni. Da ilmattino.it